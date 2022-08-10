«Росэнергоатом» выдал 1,5 миллиарда рублей «дочке» из Иннополиса

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», «Росэнергоатом» заключил рамочный договор займа с дочерней компанией в Татарстане — АО «Атомдата-Иннополис». Резидент ОЭЗ «Иннополис» получит 1,5 миллиарда рублей.



«Дочка» концерна была создана в октябре 2020 года в рамках проекта развития собственной геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом».



Судя по всему, речь идет о займе под строительство Центра обработки и хранения данных на территории Татарстана — ЦОД «Иннополис», который реализуется «Росэнергоатомом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках меморандума о сотрудничестве с правительством Татарстана и программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД «Росатома». В июле компания «Атомдата-Иннополис» объявила тендер на выполнение первого этапа комплекса работ по строительству объекта с начальной ценой почти в 5,4 миллиарда рублей. На данный момент закупка не завершена, заявки принимаются до середины августа.



Торжественная церемония открытия проекта data-центра прошла 10 сентября 2020 года на площадке строительства будущего Центра обработки и хранения данных. Ввести в эксплуатацию первую очередь ЦОД «Иннополис» намеревались во второй половине 2022 года. К работам хотели приступить в прошлом году. Однако в январе 2022-го глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что к строительству еще не приступили, поэтому срок сдачи объекта сдвигается на 2023 год.

Фото: Ринат Назметдинов

Возводимый ЦОД станет вторым — в Иннополисе уже находится крупнейший в Татарстане центр обработки данных, который был построен в 2009 году. Он, как сообщил Айрат Хайруллин, на 100% загружен.

По планам, ЦОД ориентирован на размещение до 500—1000 стоек IT-оборудования в первой очереди с возможностью последующего расширения до 2 000 стоек общей мощностью 16 МВт — это позволит ему стать крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа.



Что касается объявленного «Атомдата-Иннополис» тендера, в компании поясняли, что окончательная стоимость реализации проекта по созданию ЦОД «Иннополис» не определена. Она станет известна только после заключения договора с генеральным подрядчиком. Ранее сообщалось, что для реализации проекта потребуется минимум 3 млрд рублей.



— Стоимость проекта зависит от проектных решений и рыночной стоимости материалов и услуг. Реализация проекта начнется после заключения договора. Точные сроки завершения строительства также станут известны по окончании конкурсных процедур и заключения договора на строительство ЦОД «Иннополис», — рассказали «Реальному времени» в компании.



«Реальное время» направило запрос в «Концерн Росэнергоатом». Ответ на момент публикации не поступил.

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Татьяна Демина