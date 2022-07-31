Окончательная стоимость создания data-центра «Иннополис» пока не определена

Фото: Ринат Назметдинов

На сегодняшний день окончательная стоимость реализации проекта по созданию Центра обработки и хранения данных на территории Татарстана — ЦОД «Иннополис» не определена. Она станет известна только после заключения договора с генеральным подрядчиком, сообщили «Реальному времени» в резиденте ОЭЗ «Иннополис», компании «Атомдата».

— Стоимость проекта зависит от проектных решений и рыночной стоимости материалов и услуг. Реализация проекта начнётся после заключения договора. Точные сроки завершения строительства также станут известны по окончании конкурсных процедур и заключения договора на строительство ЦОД «Иннополис», — уточнили в компании «Атомдата».

«Реальное время» в этом месяце выяснило, что на выполнение первого этапа комплекса работ по строительству ЦОД «Иннополис» направят почти 5,4 миллиарда рублей. Соответствующий тендер АО «Атомдата-Иннополис» опубликовало на портале госзакупок. При этом первоначально, еще в сентябре 2020 года, стоимость инвестиций в объект и создание инженерной инфраструктуры первой очереди оценивалась лишь более чем в 3 миллиарда.



Фото: Ринат Назметдинов

Проект строительства ЦОД «Иннополис» реализуется концерном «Росэнергоатом», входящим в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», в рамках меморандума о сотрудничестве с правительством Татарстана и программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД «Росатома». Торжественная церемония его открытия прошла 10 сентября 2020 года на площадке строительства будущего Центра обработки и хранения данных.

Ввести в эксплуатацию первую очередь ЦОД «Иннополис» намеревались во второй половине 2022 года. К работам хотели приступить в прошлом году. Однако в январе 2022-го глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что к строительству еще не приступили, поэтому срок сдачи объекта сдвигается на 2023 год.



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Татьяна Демина