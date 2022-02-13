Ради строительства ЦОДа в Иннополисе вырубят примерно четыре сотни деревьев

Фото: Максим Платонов

Работы обойдутся чуть дороже, чем стоимость участка

В Иннополисе начнут подготавливать территорию под строительство нового Центра обработки данных (ЦОД). АО «Атомдата-Иннополис», которое входит в периметр «Росатома», заказало соответствующий комплекс работ за 26,5 миллиона рублей.

Под строительство выделен участок площадью 39,7 тыс. квадратных метров. Интересно, что стоит он, согласно данным Росреестра, примерно на 100 тысяч рублей дешевле, чем собираются потратить на его подготовку под строительство — 26,4 миллиона рублей.

Фото: скриншот карты

Первыми пунктами в списке работ идет расчистка территории строительства от растительности — валка дерев и корчевка пней в количестве 381 штуки, а также срезка кустарников на площади 8 тысяч квадратных метров. Всю древесину собираются вывезти на свалку или утилизировать.

Далее на площади 9,5 тысячи квадратов собираются срезать растительный слой — с целью дальнейшего использования при рекультивации участка. Затем на месте размещения ЦОДа проведут земляные работы по выравниванию до проектной отметки. Избыток грунта, который, как считают составители техдокументации, будет около 66,9 тысячи тонн.

Подрядчик, который пока не найден, должен быть субъектом малого или среднего предпринимательства. Его выберут после 30 марта и у него будет меньше трех месяцев на выполнение работ — они должны быть закончены до 19 июня.

О постройке нового ЦОД впервые заговорили в 2019 году — тогда был подписан соответствующий меморандум в рамках конференции ЦИПР в Иннополисе. Фото: Ринат Назметдинов

Построить ЦОД собираются в 2023 году



Возводимый ЦОД станет вторым — в Иннополисе уже находится крупнейший в Татарстане центр обработки данных, который был построен в 2009 году. Он, как сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, на 100% загружен.

О постройке нового впервые заговорили в публичном пространстве еще в 2019 году — тогда был подписан соответствующий меморандум в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе. Проект, который стартовал в сентябре 2020 года, реализует АО «Концерн Росэнергоатом», который входит в госкорпорацию «Росатом». Непосредственным исполнителем стало АО «Атомдата-Иннополис», «дочка» «Росэнергоатома»



По планам ЦОД ориентирован на размещение до 500—1000 стоек IT-оборудования в первой очереди с возможностью последующего расширения до 2000 стоек общей мощностью 16 МВт — это позволит ему стать крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа.



В январе 2022-го Айрат Хайруллин заявил, что к строительству еще не приступили, поэтому срок сдачи сдвигается. Фото: Максим Платонов

Инвестиции в строительство и создание инженерной инфраструктуры первой очереди ЦОД составят около 3 миллиардов рублей. Еще несколько миллиардов вложат в серверное оборудование, развертывание виртуальной среды и коммерческого облака Росатома.

Изначально стройку хотели запустить во II квартале 2021 года, а сдать в эксплуатацию первую очередь — во второй половине 2022 года. Но недавно, в январе 2022-го, Айрат Хайруллин заявил, что к строительству еще не приступили, поэтому срок сдачи сдвигается.

— Мы рассчитываем, что наши партнеры уже в текущем году приступят к строительству первого этапа центра обработки данных. Сейчас идет проектирование. Это будет большое новое здание с большими мощностями, он будет самым большим в Поволжье... Я думаю, что через год [«Росатом» успеет построит]. У них планы расписаны, — сказал Хайруллин.

Дарья Пинегина