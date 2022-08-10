В Казани на один день изменят маршруты некоторых автобусов

Фото: Максим Платонов

В ближайшую субботу в Казани временно поменяются маршруты движения автобусов №43, №54, а также №№22, 30, 89, 90. Это связано с подготовкой и проведением в столице Татарстана сразу нескольких спортивных мероприятий — «Ночного велофеста», чемпионата России по триатлону спорта слепых и всероссийских соревнований по триатлону среди юношей и девушек.

Так, 13 августа с 6:30 до 11:00 автобусы №43, направляясь из центра проследуют по ул.Вишневского — ул.Николая Ершова — Сибирскому тракту — ул.Халитова — проспекту Хусаина Ямашева — ул.Фатыха Амирхана, и далее по маршруту.

В это же день автобусы №54 из центра проедут по ул.Татарстан — ул.Габдуллы Тукая — ул.Бурхана Шахиди — ул.Ташаяк — площади Тысячелетия — Кремлевской дамбе — ул.Декабристов — ул.Чистопольскй — ул.Фатыха Амирхана и далее по маршруту.

Их схемы движения автобусов №№22, 30, 89, 90 в направлении к ул.Николая Ершова 13 августа временно исключат остановку «ул.Лейтенанта Шмидта». Автобусы маршрута №28а начнут работать с 11:00.

Фото: Максим Платонов

Также в субботу с 21:30 до 22:40 автобусы №№22, 28, 89 проследуют по ул.Карла Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачной — площади Тысячелетия, далее по маршрутам. В обратном направлении автобусы №№22, 28а, 89 проследуюь через площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачную — ул.Пушкина, далее по маршрутам, предупреждает мэрия Казани.

Напомним, в связи с проведением «Ночного велофеста» в ночь с 13 на 14 августа ожидается перекрытие дорог. С их списком можно ознакомиться по ссылке.

Также в Казани 13 августа запретят использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до Третьей транспортной дамбы «Компрессорный мост». Ограничение будет действовать с 6.00 до 16.00.



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Татьяна Демина