Казанцам напомнили об ограничении движения в эти выходные из-за «Ночного велофеста»

Фото: Максим Платонов

В ближайшие выходные Казань вновь ждет перекрытие дорог. Это связано с проведением «Ночного велофеста» в ночь с 13 на 14 августа.

В субботу, 13 августа, в столице Татарстана перекроют следующие участки:

с 20.00 до 22.30 полностью ограничат движение по ул.Кремлевской, от ул.Кремлевской, 1 до ул.Чернышевского;

полностью ограничат движение по ул.Кремлевской, от ул.Кремлевской, 1 до ул.Чернышевского; с 20.00 до 23.00 полностью ограничат движение на площади 1 Мая и в направлении пл.Тысячеления на Ивановском спуске;

полностью ограничат движение на площади 1 Мая и в направлении пл.Тысячеления на Ивановском спуске; с 21.30 до 22.30 — полностью ограничат движение по ул ул.Чернышевского, от ул.Чернышевского, 9 до ул.Дзержинского, 7 и по ул.Дзержинского, от ул.Чернышевского до ул.Батурина;

— полностью ограничат движение по ул ул.Чернышевского, от ул.Чернышевского, 9 до ул.Дзержинского, 7 и по ул.Дзержинского, от ул.Чернышевского до ул.Батурина; с 21.30 до 22.40 полностью ограничат движение по ул.Батурина, от ул.Миславского до Кремлевской набережной и по ул.Большая Красная, от ул.Миславского до ул.Батурина;

полностью ограничат движение по ул.Батурина, от ул.Миславского до Кремлевской набережной и по ул.Большая Красная, от ул.Миславского до ул.Батурина; с 21.30 до 23.00 приостановят одно направление движения на площади Тысячелетия, от ул.Право-Булачной до Кремлевской дамбы, по Кремлевской дамбе до ул.Декабристов и на ул.Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул.Сибгата Хакима.

С 22.00 13 августа до 00.00 14 августа:

ул.Сибгата Хакима, от ул.Декабристов до ул.Чистопольской — полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул.Алексея Козина и ул.Нигматуллина;

ул.Сибгата Хакима, от ул.Декабристов до ул.Чистопольской — полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул.Алексея Козина и ул.Нигматуллина; местный проезд по ул.Фатыха Амирхана, от ул.Фатыха Амирхана, 3, корп.2 до ул.Сибгата Хакима — полное ограничение движения;

местный проезд по ул.Фатыха Амирхана, от ул.Алексея Козина, 2 до ул.Сабгата Хакима — полное ограничение движения;

съезд с перекрестка с круговым движением по ул.Чистопольской в направлении ул.Сибгата Хакима (полное ограничение движения) и в направлении стадиона «Ак Барс Арена» (ограничение одного направления движения);

ул.Чистопольская, на участке от перекрестка с круговым движением до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена» — приостановление одного направления движения;

внутренний проезд вокруг стадиона «Ак Барс Арена» — полное ограничение движения;

местный проезд по ул.Фатыха Амирхана, от ул.Сибагата Хакима до ул.Фатыха Амирхана, 1 (приостановление движения).

Фото: Максим Платонов (архив)

С 22.30 13 августа до 00.30 14 августа приостановят одно направление движения:

мост Миллениум, от ул.Фатыха Амирхана, 3 до ул.Вишневского в направлении ул.Николая Ершова;

мост Миллениум, от ул.Фатыха Амирхана, 3 до ул.Вишневского в направлении ул.Николая Ершова; ул.Вишневского, от моста «Миллениум» до съезда на ул.Подлужную, съезд с ул.Подлужной на ул.Вишневского;

съезд с ул.Вишневского на ул.Подлужную.

С 23.00 13 августа до 00.30 14 августа полностью ограничат движение по ул.Подлужной, от съезда с моста Миллениум до дома №56, напоминает мэрия Казани.

Напомним, на организацию и проведение «Ночного велофеста» в Казани потратят 2,7 млн рублей. Мероприятие проводится с целью повышения туристической привлекательности города и увеличения туристического потока.



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Татьяна Демина