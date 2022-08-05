В столице Татарстана 13 августа запретят проезд судов по Казанке

Фото: Максим Платонов

В Казани 13 августа запретят использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до Третьей транспортной дамбы «Компрессорный мост». Ограничение будет действовать с 6.00 до 16.00, следует из постановления кабмина Татарстана.

Решение принято в целях обеспечения безопасности людей при проведении спортивных соревнований — чемпионата России по спорту слепых по триатлону, всероссийских соревнований по триатлону, соревнований по парусному спорту.

Запрет не распространяется на суда, задействованные для подготовки, проведения и участия в спортивных соревнованиях.

Напомним, в столице Татарстана использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов на Казанке запретят и 6 августа. Это связано с проведением праздника «Я выбираю небо».



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Татьяна Демина