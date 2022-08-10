За последние сутки в России выявили 23 771 случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 23 771 случай COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 770 657 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 552 человек, всего вылечившихся — 18 075 720.

За сутки коронавирус унес жизни 56 россиян. Всего от инфекции скончались 382 902 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко