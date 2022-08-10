Главное о коронавирусе на 10 августа: возобновления ограничений не требуется, влияние пандемии на рождаемость

Фото: Максим Платонов

Почти 7,5 тысячи тестов за сутки

За последние сутки в Татарстане выявлено 76 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 452. Выздоровели за весь период 150 525 человек, за минувшие сутки — ни одного. Всего скончались 1 997 человек, за последние сутки — ноль. Госпитализировали еще 56 человек.

В Татарстане проведено 7 008 215 лабораторных исследований на наличие коронавируса. За прошлые сутки сделано 7 495 тестов. Все задействованные лаборатории республики в полном объеме обеспечены диагностическими тестами, заверяет Управление Роспотребнадзора по республике.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с начала месяца зарегистрирован всего один случай смерти от коронавируса. О летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, сообщалось утром 5 августа.

Социальной дистанцией советуют не пренебрегать

За последние сутки в России выявили 23 771 новый случай коронавируса, выздоровели 14 552 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 770 657 человек, а выздоровевших — до 18 075 720. За сутки болезнь унесла жизни 56 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 902 человека.

Доктора медицинских наук Владислав Жемчугов и Николай Малышев призвали россиян соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что на сегодняшний день она необязательна.



Фото: realnoevremya.ru

«На текущем этапe развития эпидемического процессa, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «oмикрон», возобновление ограничительных мeр не требуется», — заверили в Роспотребнадзоре. Лицам из группы риска все же следует носить маски в местах массового пребывания людей.

Эксперты обратили внимание на негативное влияние пандемии коронавируса на рождаемость. Провалы в месячных показателях наблюдались в прошлом году после первых волн COVID-19 и жесткого локдауна в 2020-м. «Прямые эффекты COVID-19 носили краткосрочный характер, и общество к ним адаптировалось», — отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин.

Фото: Ринат Назметдинов

«В данный момент подъем заболеваемости нельзя объяснить сезонностью или чем-то еще. Просто пришло время для нового штамма, который смог распространиться в популяции», — считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, в мире началась новая волна коронавируса.

Народного артиста России Александра Филиппенко, который был госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом, выписали из больницы. По его словам, он чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию.

За последние сутки в России проведено 53 тысячи тестов на COVID-19. Всего на сегодняшний день выполнено свыше 302,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Штамм-ниндзя в Белоруссии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 586 470 296 человек, 6 423 856 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США ( 92 343 316). На второй строчке — Индия (44 190 697), на третьей — Франция (34 331 725), на четвертой — Бразилия (34 066 000), на пятой — Германия (31 379 757).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 034 654). За ними следуют Бразилия (680 531), Индия (526 826), Россия (375 085, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 437).

Новый вариант «омикрона», который еще называют «ниндзя», обнаружили у заболевших коронавирусом в Витебске и Минске. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко. По его словам. можно говорить о «начале циркуляции данного штамма».

Фото: Максим Платонов

Белый дом признал, что у президента США Джо Байдена есть «остаточные явления» после COVID-19. Во время публичного появления во вторник он неоднократно прерывал выступление из-за кашля и заметно страдал от насморка.



В Южной Корее зафиксировали максимальный суточный прирост случаев коронавируса за последние четыре месяца — 151 792 заболевших. Выросло и число тяжелых случаев. Пик заболеваемости прогнозируется на следующую неделю.

Татьяна Демина