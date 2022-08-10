Главное о коронавирусе на 10 августа: возобновления ограничений не требуется, влияние пандемии на рождаемость
Почти 7,5 тысячи тестов за сутки
За последние сутки в Татарстане выявлено 76 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 452. Выздоровели за весь период 150 525 человек, за минувшие сутки — ни одного. Всего скончались 1 997 человек, за последние сутки — ноль. Госпитализировали еще 56 человек.
- В Татарстане проведено 7 008 215 лабораторных исследований на наличие коронавируса. За прошлые сутки сделано 7 495 тестов. Все задействованные лаборатории республики в полном объеме обеспечены диагностическими тестами, заверяет Управление Роспотребнадзора по республике.
- В Татарстане с начала месяца зарегистрирован всего один случай смерти от коронавируса. О летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, сообщалось утром 5 августа.
Социальной дистанцией советуют не пренебрегать
За последние сутки в России выявили 23 771 новый случай коронавируса, выздоровели 14 552 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 770 657 человек, а выздоровевших — до 18 075 720. За сутки болезнь унесла жизни 56 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 902 человека.
- Доктора медицинских наук Владислав Жемчугов и Николай Малышев призвали россиян соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что на сегодняшний день она необязательна.
- «На текущем этапe развития эпидемического процессa, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «oмикрон», возобновление ограничительных мeр не требуется», — заверили в Роспотребнадзоре. Лицам из группы риска все же следует носить маски в местах массового пребывания людей.
- Эксперты обратили внимание на негативное влияние пандемии коронавируса на рождаемость. Провалы в месячных показателях наблюдались в прошлом году после первых волн COVID-19 и жесткого локдауна в 2020-м. «Прямые эффекты COVID-19 носили краткосрочный характер, и общество к ним адаптировалось», — отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин.
- «В данный момент подъем заболеваемости нельзя объяснить сезонностью или чем-то еще. Просто пришло время для нового штамма, который смог распространиться в популяции», — считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, в мире началась новая волна коронавируса.
- Народного артиста России Александра Филиппенко, который был госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом, выписали из больницы. По его словам, он чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию.
- За последние сутки в России проведено 53 тысячи тестов на COVID-19. Всего на сегодняшний день выполнено свыше 302,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Штамм-ниндзя в Белоруссии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 586 470 296 человек, 6 423 856 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США ( 92 343 316). На второй строчке — Индия (44 190 697), на третьей — Франция (34 331 725), на четвертой — Бразилия (34 066 000), на пятой — Германия (31 379 757).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 034 654). За ними следуют Бразилия (680 531), Индия (526 826), Россия (375 085, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 437).
- Новый вариант «омикрона», который еще называют «ниндзя», обнаружили у заболевших коронавирусом в Витебске и Минске. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко. По его словам. можно говорить о «начале циркуляции данного штамма».
- Белый дом признал, что у президента США Джо Байдена есть «остаточные явления» после COVID-19. Во время публичного появления во вторник он неоднократно прерывал выступление из-за кашля и заметно страдал от насморка.
- В Южной Корее зафиксировали максимальный суточный прирост случаев коронавируса за последние четыре месяца — 151 792 заболевших. Выросло и число тяжелых случаев. Пик заболеваемости прогнозируется на следующую неделю.
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