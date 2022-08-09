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В Крыму в районе Новофедоровки прогремели взрывы

16:27, 09.08.2022
В Крыму в районе Новофедоровки прогремели взрывы
Фото: wikimedia.org

На западном побережье Крыма прогремели несколько взрывов. Информацию подтвердил советник главы республики Олег Крючков.

В районе Новофедоровки находится воинская часть и военный аэродром.

Кадры взрывов распространяются в социальных сетях.

В Минздраве Крыма сообщили, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется, пишет ТАСС.

В конце июня платформа «Черноморнефтегаза» в Черном море подверглась обстрелу. В экстренных службах Крыма сообщали, что он велся со стороны Вооруженных сил Украины.

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Татьяна Леухина
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