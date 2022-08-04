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В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

10:03, 04.08.2022
В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Местами в Татарстане в период с 5 по 11 августа сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов в республике объявили 27 июля.

Фото: Максим Платонов

Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (IV класс) объявлялось и в начале июля, оно действовало до 15-го числа.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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