В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Местами в Татарстане в период с 5 по 11 августа сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов в республике объявили 27 июля.
Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (IV класс) объявлялось и в начале июля, оно действовало до 15-го числа.
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