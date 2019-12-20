Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований, передает «РИА Новости».

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.



Напомним, компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. К договору было заключено дополнительное соглашение, документ теперь действует с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года.

