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Промышленность

Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

21:30, 20.12.2019
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
Фото: torange.biz

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований, передает «РИА Новости».

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.

Напомним, компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. К договору было заключено дополнительное соглашение, документ теперь действует с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года.

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