В России за сутки выявили 16 325 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 16 325 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 746 886 человек, госпитализировали за сутки 2 574 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 092 человека, всего вылечившихся — 18 061 168.

За сутки коронавирус унес жизни 60 россиян. Всего от инфекции скончались 382 846 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко