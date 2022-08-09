Главное о коронавирусе на 9 августа: вспышка COVID-19 в Тибете, растущий спрос на маски и антисептики
В Татарстане провели более 7 миллионов исследований на COVID-19
- Житель Набережных Челнов чуть не лишился зрения из-за коронавируса — после выздоровления у него началось гнойное воспаление левого глаза, мужчина перестал видеть. Как объяснил заведующий офтальмологическим отделением горбольницы №5 Рифат Замалиев, COVID-19 может поражать не только легкие, но и другие органы. У пациента развился эндофтальмит — гнойное воспаление всех внутренних оболочек глаза с практически полной его атрофией. Ему сделали операцию, после чего он трижды прошел серьезное консервативное лечение.
- В Татарстане провели более 7 миллионов исследований на COVID-19. Их них более 7,2 тысячи — за последние сутки. Охват тестированием на коронавирус за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 193,0 исследования. Все задействованные лаборатории обеспечены диагностическими тестами.
Москва в ожидании роста заболеваемости
- В России в июле продажи средств индивидуальной защиты от COVID-19 выросли по сравнению с июнем, сообщают «Известия». Так, в прошлом месяце по сравнению с июнем россияне купили на 17% больше масок, антисептиков — на 4%. Основными покупателями после снятия ограничений стали люди, которые привыкли к использованию средств индивидуальной защиты.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вокруг Владимира Путина по-прежнему сохраняются жесткие меры эпидемиологической безопасности. Они усилены после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в сочинской резиденции.
- Возвращение в Москву студентов и похолодание могут повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, именно в этот период идет рост простудных заболеваний, а особую опасность может представлять «омикрон» с бессимптомным заражением. Главной мерой профилактики по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация против COVID-19, добавил специалист.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе ухудшается эпидемическая ситуация и растет число заболевших COVID-19. Количество госпитализаций за неделю увеличилось на 31%, а запас коек в «красных зонах» сегодня превышает 20%.
- Беглов также отметил возросшие темпы вакцинации в Северной столице. В конце июля прививки делали от 1 до 3 тысяч человек за сутки, сейчас темпы выросли почти вдвое. По его словам, в городских поликлиниках открыт 181 прививочный пункт, развернуто 92 прививочных пункта для детей, работает 4 мобильных прививочных пункта. Губернатор призывал жителей пройти ревакцинацию от COVID-19, заявив, что это единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни.
- Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что городские власти приняли решение возобновить регулярную санобработку на пляжах, в транспорте и парках для борьбы с коронавирусом. Он уточнил, что медики также развернули дополнительные места в инфекционной больнице. Кроме то7го, в городе работают 20 пунктов вакцинации, добавил он.
- Главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко рассказала, что в регионе подготовят проект вакцинации отдельных категорий населения по эпидемическим показаниям. По ее словам, в данный перечень войдут представители сфер образования, здравоохранения, а также пожилые люди. Губернатор Михаил Ведерников поддержал такое решение и отметил, что опубликовать постановление необходимо оперативно.
- По данным управления Роспотребнадзора по Карелии, количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось за неделю почти на 50%. Так, на прошлой неделе на территории республики выявлено 494 случая заражения COVID-19. Это превысило показатель предшествущей недели на 47,9%. Стоит отметить, что ранее недельный рост заболеваемости в республике составлял 17,6%.
Первое появление Байдена после COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 585 414 137 человек, 6 420 263 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 241 199). На второй строчке — Индия (44 174 650), на третьей — Франция (34 292 342), на четвертой — Бразилия (34 035 780), на пятой — Германия (31 307 020).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 034 020). За ними следуют Бразилия (680 166), Индия (526 772), Россия (375 027, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 342).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 580 млн, а число летальных исходов вследствие заболевания — 6,41 млн. Отмечается, что число заразившихся увеличилось с 5 августа на 1,7 млн, летальных исходов — на 2,7 тысяч. Ранее отметка 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн — 10 февраля, 300 млн — 8 января, 200 млн — 5 августа прошлого года.
- Также в ВОЗ сообщили, что дата поездки экспертов Всемирной организации в Россию для проведения инспекции на предприятиях по производству вакцины «Спутник V» пока не намечена. В организации напомнили, что такой визит планировался на март текущего года, но был отложен из-за ситуации в Украине. Отмечается, что окончательная оценка всего процесса консультативной группой экспертов зависит от результатов этих инспекций и анализа полного досье.
- Китайские власти впервые за последние два с половиной года выявили вспышку коронавируса в Тибетском автономном районе. Так, за минувшие сутки медики зарегистрировали в этом регионе на западе страны 22 заболевших. Отмечается, что COVID-19 не выявлялся в Тибете более чем 920 дней. Всего за прошедшие сутки Китай зафиксировал 939 новых случаев заражения (88% — местные, остальные 12% — завозные), в том числе 540 — бессимптомных.
- Президент США Джо Байден впервые появился на публике после перенесенного коронавируса и заявил, что чувствует себя хорошо. Напомним, он заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье его тест второй день подряд оказался отрицательным, и он вышел из самоизоляции.
- Ученые нашли типичную для штамма COVID-19 «дельта» мутацию в нескольких образцах «кентавра» в Индии. Отмечается, что это изменение повышает его способность связываться с клеткой организма и делает его более заразным. В свою очередь вирусолог из Университета Ашока в Сонипате Шахид Джамиль рассказал, что данная мутация уже полностью встроена в вариант BA.5, который в настоящее время является доминирующим во всем мире. С ней рост заболеваемости будет расти еще быстрее, но само заболевание будет протекать в более легкой форме, заключил эксперт.
- Власти Маршалловых Островов впервые с начала пандемии выявили вспышку коронавируса в стране. Как сообщает Минздрав республики, за минувшие сутки медики зарегистрировали по меньшей мере шесть инфицированных. По словам секретаря ведомства Джека Ниденталя, врачи пока не могут определить источник инфекции, поскольку ни один из заразившихся не выезжал за рубеж и не контактировал с пациентами пограничного изолятора. Напомним, границы страны остаются закрытыми для иностранцев с марта 2020 года.
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