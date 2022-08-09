На базе отдыха в Татарстане произошел пожар
В Тукаевском районе Татарстана на частной базе отдыха «Райский берег» произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Сообщение о возгорании поступило 9 августа в 6.51 — горел частный дровяник. В 7.24 пожарные локализовали пожар, в 7.35 ликвидировали открытое горение.
Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора. Пострадавших нет.
В Зеленодольске 6 августа в многоквартирном доме произошел пожар, из которого спасли 11 человек. Горели квартира и балкон на восьмом этаже. На пожаре пострадали два человека — женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения. Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме.
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