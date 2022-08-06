В Зеленодольске прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Зеленодольская прокуратура проводит проверку после пожара в многоквартирном доме, на котором спасли 11 человек. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

В ходе проверки надзорное ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

На контроле прокуратуры находится доследственная проверка по указанному факту.



Пожар произошел сегодня. Происходило горение квартиры и балкона на восьмом этаже. На пожаре пострадали два человека — женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения. В условиях сильного задымления пожарные надели на 10 отрезанных дымом людей маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и по лестницам вывели их на свежий воздух.

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Татьяна Леухина