В Зеленодольске на пожаре в многоэтажке спасли 11 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Зеленодольске на пожаре в многоквартирном доме спасли 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Происходило горение квартиры и балкона на 8 этаже. На пожаре пострадали два человека — женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В условиях сильного задымления пожарные надели на 10 отрезанных дымом людей маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и по лестницам вывели их на свежий воздух.

Также одного человека спасли из оконного проëма восьмого этажа по развëрнутой пожарной автолестнице. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Сегодня утром в Советском районе Казани загорелась аптека, расположенная на первом этаже многоэтажки.



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Татьяна Леухина