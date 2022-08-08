Латвия возобновила импорт российского газа

Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа. Это следует из данных на платформе Entsog.

Газ поступает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» в Эстонии.

Через эту станцию поступает около четырех миллионов кубометров в сутки.

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в конце июля. Причина прекращения — нарушения условий отбора газа.



В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия.



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Татьяна Леухина