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Латвия возобновила импорт российского газа

21:23, 08.08.2022
Латвия возобновила импорт российского газа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа. Это следует из данных на платформе Entsog.

Газ поступает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» в Эстонии.

Через эту станцию поступает около четырех миллионов кубометров в сутки.

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в конце июля. Причина прекращения — нарушения условий отбора газа.

В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия.

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Татьяна Леухина
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