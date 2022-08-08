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В Азнакаевском районе водителя выбросило из автомобиля после лобового столкновения

19:45, 08.08.2022
В Азнакаевском районе водителя выбросило из автомобиля после лобового столкновения
Фото: t.me/gibddtatarstan

В Азнакаевском районе Татарстана один человек скончался в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Водитель автомобиля Chevrolet 1964 года рождения, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, выехал на встречку, где столкнулся с Lada. После удара водителя иномарки выбросило из автомобиля. Он скончался до приезда медиков.

Сегодня в Елабужском районе Татарстана водитель Hyundai погиб после вылета в кювет. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

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Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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