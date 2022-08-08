В Азнакаевском районе водителя выбросило из автомобиля после лобового столкновения

В Азнакаевском районе Татарстана один человек скончался в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Водитель автомобиля Chevrolet 1964 года рождения, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, выехал на встречку, где столкнулся с Lada. После удара водителя иномарки выбросило из автомобиля. Он скончался до приезда медиков.

Сегодня в Елабужском районе Татарстана водитель Hyundai погиб после вылета в кювет. Он не был пристегнут ремнем безопасности.



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Татьяна Леухина