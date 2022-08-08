В Елабужском районе водитель погиб после вылета машины в кювет
В Елабужском районе Татарстана водитель автомобиля Hyundai погиб после вылета в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Мужчина 1987 года рождения превысил скорость и опрокинулся в кювет. Он не был пристегнут ремнем безопасности.
На прошлой неделе в Дрожжановском районе Татарстана 3 августа произошло ДТП, в котором погибли два пассажира. Водитель LADA не выбрал безопасную скорость и наехал на дорожный знак, автомобиль опрокинулся в кювет.
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