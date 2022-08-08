В Казани благоустраивают площадь перед новым технопарком на Спартаковской — фото

В Казани благоустраивают территорию перед новым технопарком им. Рамеева на улице Спартаковской. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Рабочие начали выкладывать плитку.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, новый технопарк им. Рамеева на улице Спартаковской в Казани планируют открыть в День Татарстана, 30 августа. Площадь двух зданий нового технопарка будет составлять 43,8 тыс. кв. м. Рабочие помещения преимущественно будут в формате open space.



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Татьяна Леухина