В Казани благоустраивают площадь перед новым технопарком на Спартаковской — фото
В Казани благоустраивают территорию перед новым технопарком им. Рамеева на улице Спартаковской. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Рабочие начали выкладывать плитку.
Напомним, новый технопарк им. Рамеева на улице Спартаковской в Казани планируют открыть в День Татарстана, 30 августа. Площадь двух зданий нового технопарка будет составлять 43,8 тыс. кв. м. Рабочие помещения преимущественно будут в формате open space.
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