В Казани новый технопарк откроют 30 августа

Фото: Ринат Назметдинов

Новый технопарк им. Рамеева на улице Спартаковской в Казани планируют открыть в конце лета, а именно в день Татарстана, 30 августа, об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр по цифровому развитию Татарстана Айрат Хайруллин.



По его словам, стройка на объекте идет круглосуточно:

— Блок А — блок реновации существующего здания бывшей обувной фабрики «Спартак». Блок Б — новое здание, которое органично вписывается непосредственно в новый технопарк.

Площадь двух зданий нового технопарка будет составлять 43,8 тыс. кв. м. Это почти в 1,5 раза больше, чем существующий казанский IT-парк. Рабочие помещения преимущественно будут в формате open space.

Фото: realnoevremya.ru

За пять лет в технопарке планируют создать более 3 тысяч рабочих мест для 130 новых компаний. Условия будут созданы как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний.

В Казани реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки ИТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили ровно в 4 миллиарда рублей. Работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+». Финансируются они из бюджета Татарстана.

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Маргарита Головатенко