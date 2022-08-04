В Дрожжановском районе Татарстана LADA опрокинулась в кювет — погибли два пассажира

Фото: ГИБДД Татарстана

В Дрожжановском районе Татарстана 3 августа произошло ДТП, в котором погибли два пассажира, сообщили в ГИБДД республики.



По предварительным данным, 30-летний водитель LADA не выбрал безопасную скорость и наехал на дорожный знак, автомобиль опрокинулся в кювет. Погибшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Самого водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

В социальных сетях сообщили, что водитель «летел» на большой скорости, и машина в кювете перевернулась несколько раз. Также есть информация о том, что погибшие — девушки.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. Если случится так, что автомобиль опрокинется, ремень безопасности повысит шансы на выживание в пять раз.

Фото: ГИБДД Татарстана

30 июля в двух районах Татарстана произошли ДТП, одно из которых обернулось смертельным исходом. Причина все та же — непристегнутый ремень безопасности: водителя выбросило из салона автомобиля, он умер на месте.



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Маргарита Головатенко