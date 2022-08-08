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Главврач челнинской поликлиники №7 стал замминистра здравоохранения Удмуртии

15:36, 08.08.2022 1
Главврач челнинской поликлиники №7 стал замминистра здравоохранения Удмуртии
Фото: mzur.ru

Новым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначен главный врач поликлиники №7 Набережных Челнов Александр Попов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Попов занимал пост главного врача челнинской поликлиники с 2017 по 2022 год. До этого он работал заместителем руководителя Управления здравоохранения Набережных Челнов, а также заместителем главного врача Менделеевской центральной районной больницы.

К новым обязанностям Попов приступил с сегодняшнего дня.

— С Удмуртией меня связывают самые теплые отношения. Я учился в Ижевской медакадемии, здесь работают многие мои однокурсники. Кроме того, во время учебы я убедился в высоком профессионализме медицинского сообщества и рад присоединиться к команде Минздрава Удмуртии, — прокомментировал медик свое новое назначение.

Ранее стало известно, что Ринат Нуретдинов, возглавлявший Нижнекамский медицинский колледж 24 года, в конце июля покинул свой пост. Его место занял Равиль Гарипов. Нуретдинов продолжил работу в системе здравоохранения в качестве советника.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаВласть УдмуртияТатарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:55
    утекают лучшие кадры. неужели в Удмуртии лучше, чем в Татарстане?
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