Казанский «Водоканал» потратит на ремонт аварийного коллектора канализации в пять раз меньше, чем на спецодежду

На капитальный и текущий ремонт аварийных участков коллектора канализации казанского МУП «Водоканал» потратят почти 3 миллиона рублей. Это в пять раз меньше, чем предприятие готово направить на закупку спецодежды для своих работников.

Средства на ремонт аварийных участков коллектора канализации «Водоканал» выделяет из собственных средств. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2022 года.

Подрядчику предстоит разобрать трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм и из чугунных труб диаметром 150 мм, выполнить устройство железобетонной обоймы на трубе диаметром 300 мм, а также ряд погрузочных работ при автомобильных перевозках и так далее.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Водоканал» также предусмотрел штрафы, в случае нарушений со стороны подрядчика. Например, за отсутствие безопасных проходов к рабочим местам грозит штраф от 2 до 5% от общей суммы договора, но не менее 50 тысяч рублей. За антисанитарное содержание бытовых помещений подрядчик должен будет выплатить 5 тысяч.

Напомним, казанский «Водоканал» закупает спецодежду для обеспечения своих нужд почти за 15,8 миллиона рублей. В перечне 70 наименований, включая десять пар перчаток для работы в условиях высоких температур, 240 наушников с двойным оголовьем, восемь пар термостойких зимних сапог и одна треугольная косынка.

При этом из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии. Количество разрушений в сетях водоснабжения в Казани за последние 5 лет увеличилось почти в два раза. Только за 5 месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

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Татьяна Демина