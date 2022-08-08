В Казани с начала года составили 1,5 тысячи протоколов из-за незаконных объектов торговли на 2,8 млн рублей

Фото: мэрия Казани

В Казани для ликвидации стихийной торговли с начала 2022 года правоохранители провели более 300 рейдов и составили 1,5 тыс. протоколов на 2,8 млн рублей, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.



Всего в городе демонтировали 216 незаконных объектов торговли — их общая площадь превысила 2,5 тысячи кв. м. В столице Татарстана впервые в этом году начали демонтировать объекты незаконной мобильной торговли и вендинговых автоматов.

Также в 2022 году в схему размещения внесли изменения — теперь она включает 732 места. Уже заключены 544 договора на размещение нестационарных торговых объектов. Основной этап реализации мест уже завершен. Сумма поступлений в бюджет Казани от заключенных договоров составляет 65 млн рублей.

— Несоответствие оформления торговых точек утвержденным нормам не красит Казань. Городу нужна цивилизованная торговля. Необходимо привести все объекты в порядок, — подытожил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Фото: мэрия Казани

В конце июля власти Казани в очередной раз предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, киосков по продаже воды, а еще гаражей.

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Маргарита Головатенко