В Казани снесут еще ряд самовольно установленных торговых объектов — список

Власти Казани в очередной раз предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, киосков по продаже воды, гаражей. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат следующие объекты:

торговый объект по ул. Х. Бигичева, вблизи дома №2а;

торговый павильон по ул. Окольной, вблизи дома №23;

киоск по продаже воды по ул. Попова, вблизи дома №11;

киоск по продаже воды по ул. Адоратского, вблизи дома №1;

торговый объект по ул. Адоратского, вблизи дома №33а;

торговый объект по ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №53;

торговый объект по ул. Абсалямова, вблизи домов №23, 25;

киоск по продаже воды по ул. Моторной, вблизи дома №51/1;

киоск по продаже воды по ул. Заслонова, вблизи дома №8;



три автофургона по ул. Мавлютова, вблизи дома №17;

торговый объект по ул. Шоссейной;

торговый объект по ул. Черкасова, вблизи дома №2к1;

автолавка по ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;

киоск по продаже кваса по пр. Победы, вблизи дома №152/33;

киоск по продаже воды по ул. Ю. Фучика, 12в;

автофургон по ул. Шамиля Усманова, вблизи дома №35;

два торговых объекта на пересечении улиц Моисеева и Гудованцева;

торговый киоск по ул. Ломжинской вблизи дома №13;

автофургон по ул. Айдарова, вблизи дома №8а;

три торговых объекта по ул. Голубятникова, вблизи дома №2;

торговый объект по пр. Ямашева, вблизи дома №100а;

тонар по ул. Гаврилова, вблизи дома №40 корп. 2;

торговый объект по ул. Межлаука, вблизи дома 22.

Собственники указанных объектов должны снести их в добровольном порядке в срок с 28 июля по 1 августа. Если они этого не сделают, демонтаж проведут в принудительном порядке со 2 августа по 30 октября 2022 года.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут следующие объекты:

ворота по ул. Азамат, 67 и ул. Азамат, 85;

шлагбаумы по ул. Газовой, 116; Клубничной, 38а; Жасминной, 19; Аяза Гилязова, 31;

металлические столбики по ул. Молодежной, 40;

блоки на пересечении ул. Жасминной и Листопадной, вблизи д. 14/16; ул. Каенлы, вблизи д.3; на пересечении ул. 1-й Зеленой и 3-й Зелесной; по ул. Раушан, 4; по ул. Снежной, 5;

блоки и плиты по ул. Люблинской — Локомотивной, 32;

столбики по ул. Сафиуллина, вблизи дома №26а; по ул. Подаметьевской (рядом с Агрономической, 128); по ул. Сафиуллина, 24; по ул. Большой Красной, 3б; по ул. Актайской, 7а;

ограждение в ЖК «Лесной городок» по ул. Брусничной.

На добровольный демонтаж власти отвели пять дней. Если собственник объекта не выполнит требование, объекты снесут в принудительном порядке в середине сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут несколько гаражей. Их список:

Военный городок-2, вблизи домов №89 и №117;

ул. Карима Тинчурина, вблизи дома 2б;

ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №4.

Срок добровольного снос уже прошел — дедлайн приходился на 26 июля. В принудительном порядке их снесут до 29 июля.

Неделю назад казанские власти предписали снести несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Их список — по ссылке.



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Татьяна Демина