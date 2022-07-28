В Казани снесут еще ряд самовольно установленных торговых объектов — список
Власти Казани в очередной раз предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, киосков по продаже воды, гаражей. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Демонтажу подлежат следующие объекты:
- торговый объект по ул. Х. Бигичева, вблизи дома №2а;
- торговый павильон по ул. Окольной, вблизи дома №23;
- киоск по продаже воды по ул. Попова, вблизи дома №11;
- киоск по продаже воды по ул. Адоратского, вблизи дома №1;
- торговый объект по ул. Адоратского, вблизи дома №33а;
- торговый объект по ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №53;
- торговый объект по ул. Абсалямова, вблизи домов №23, 25;
- киоск по продаже воды по ул. Моторной, вблизи дома №51/1;
- киоск по продаже воды по ул. Заслонова, вблизи дома №8;
- три автофургона по ул. Мавлютова, вблизи дома №17;
- торговый объект по ул. Шоссейной;
- торговый объект по ул. Черкасова, вблизи дома №2к1;
- автолавка по ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;
- киоск по продаже кваса по пр. Победы, вблизи дома №152/33;
- киоск по продаже воды по ул. Ю. Фучика, 12в;
- автофургон по ул. Шамиля Усманова, вблизи дома №35;
- два торговых объекта на пересечении улиц Моисеева и Гудованцева;
- торговый киоск по ул. Ломжинской вблизи дома №13;
- автофургон по ул. Айдарова, вблизи дома №8а;
- три торговых объекта по ул. Голубятникова, вблизи дома №2;
- торговый объект по пр. Ямашева, вблизи дома №100а;
- тонар по ул. Гаврилова, вблизи дома №40 корп. 2;
- торговый объект по ул. Межлаука, вблизи дома 22.
Собственники указанных объектов должны снести их в добровольном порядке в срок с 28 июля по 1 августа. Если они этого не сделают, демонтаж проведут в принудительном порядке со 2 августа по 30 октября 2022 года.
В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут следующие объекты:
- ворота по ул. Азамат, 67 и ул. Азамат, 85;
- шлагбаумы по ул. Газовой, 116; Клубничной, 38а; Жасминной, 19; Аяза Гилязова, 31;
- металлические столбики по ул. Молодежной, 40;
- блоки на пересечении ул. Жасминной и Листопадной, вблизи д. 14/16; ул. Каенлы, вблизи д.3; на пересечении ул. 1-й Зеленой и 3-й Зелесной; по ул. Раушан, 4; по ул. Снежной, 5;
- блоки и плиты по ул. Люблинской — Локомотивной, 32;
- столбики по ул. Сафиуллина, вблизи дома №26а; по ул. Подаметьевской (рядом с Агрономической, 128); по ул. Сафиуллина, 24; по ул. Большой Красной, 3б; по ул. Актайской, 7а;
- ограждение в ЖК «Лесной городок» по ул. Брусничной.
На добровольный демонтаж власти отвели пять дней. Если собственник объекта не выполнит требование, объекты снесут в принудительном порядке в середине сентября.
Также в Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут несколько гаражей. Их список:
- Военный городок-2, вблизи домов №89 и №117;
- ул. Карима Тинчурина, вблизи дома 2б;
- ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №4.
Срок добровольного снос уже прошел — дедлайн приходился на 26 июля. В принудительном порядке их снесут до 29 июля.
Неделю назад казанские власти предписали снести несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Их список — по ссылке.
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