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Замруководителя исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин покинул пост

12:27, 08.08.2022
Замруководителя исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин покинул пост
Фото: мэрия Нижнекамска

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин покинул пост, сообщили в мэрии.

Сафиуллин заступил на должность в августе 2021-го. До этого, с 2018 по 2021 год, возглавлял отдел по связям с общественными формированиями и национальным вопросам. С 1999 по 2018 год Фархад Сафиуллин служил в органах внутренних дел.

Фото: e-nkama.ru

В июле назначили нового первого заместителя руководителя Нижнекамского района Татарстана. Эту должность занял замгендиректора по корпоративной политике АО «Татэнерго» Роман Булатов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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