Замруководителя исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин покинул пост

Фото: мэрия Нижнекамска

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин покинул пост, сообщили в мэрии.



Сафиуллин заступил на должность в августе 2021-го. До этого, с 2018 по 2021 год, возглавлял отдел по связям с общественными формированиями и национальным вопросам. С 1999 по 2018 год Фархад Сафиуллин служил в органах внутренних дел.

Фото: e-nkama.ru

В июле назначили нового первого заместителя руководителя Нижнекамского района Татарстана. Эту должность занял замгендиректора по корпоративной политике АО «Татэнерго» Роман Булатов.



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Маргарита Головатенко