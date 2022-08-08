В Татарстане в первом полугодии сократилось число разводов

Фото: Максим Платонов (архив)

В первом полугодии 2022 года в Татарстане зарегистрировали 6 951 развод. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.

По количеству разведенных пар Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе. Антилидером по этому показателю оказалась соседняя Башкирия, где за первое полугодие брак расторгли 8 162 раза. Это на 7,5% больше, чем за январь— июнь 2021-го.

Сокращение числа разводов зафиксировано лишь в девяти из 14 регионов ПФО — Татарстане, Мордовии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Заметнее всего оно оказалось в Мордовии — за первое полугодие там развелись 1 134 пары, что на 9,6% меньше, чем за январь — июнь прошлого года.

Фото: Максим Платонов

В Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии и Оренбургской области число разведенных по итогам первого полугодия выросло. Наибольший рост количества разводов зарегистрирован в Оренбургской области Оренбургской области — на 13,4%. Там за 6 месяцев официально разошлись 4 710 пар.

Напомним, в первом полугодии 2022 года в Татарстане зарегистрировано 9 213 браков. Это самое большое количество среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



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Татьяна Демина