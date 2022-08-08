Татарстан занял первое место в ПФО по количеству зарегистрированных браков

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2022 года в Татарстане зарегистрировали 9 213 браков. Это самое большое количество среди 14 регионов Приволжского федерального округа, следует из данных Росстата.

Вместе с этим в Татарстане зафиксировано незначительное снижение числа браков. По сравнению с первых полугодием прошлого года их стало меньше почти на 2%.



Сокращение числа браков зафиксировано в большинстве регионов ПФО. Исключение Саратовская и Кировская область, где число поженившись в январе — июне 2022 года выросло на 3,2% и 1,7% соответственно по сравнению с первым полугодием 2021-го.

Фото: Максим Платонов

Заметнее всего число зарегистрированных браков по итогам первых шести месяцев сократилось в Удмуртии. Там за этот период поженились 2 815 пар, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В целом в Приволжском федеральном округе в первом полугодии зарегистрировали 63 053 брака. Это на 3,4% меньше, чем за январь — июнь 2021 года.

Напомним, по итогам I квартала 2022 года в Татарстане количество зарегистрированных браков сократилось на 6,1%. В республике за первые 3 месяца этого года свадьбы сыграли 4 010 пар, в то время как за январь — март 2021-го в республике появилось 4 270 новых семей.



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Татьяна Демина