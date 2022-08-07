Украина отправляет на боевые действия раненных солдат прямо из госпиталей

Украина отправляет на боевые действия раненных солдат прямо из госпиталей, сообщает Минобороны России. В ведомстве рассказали, что правительство Зеленского из-за живой силы вынуждено мобилизовать тех, кто еще не до конца прошел необходимый курс лечения.

Кроме того, как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, нехватка солдат привела к тому, что в зону боевых действий раньше срока направляют и простых мобилизованных граждан, которые до этого трудились на гражданских профессиях.

Вместе с этим, Минобороны отчиталось, об уничтожении около 130 украинских военнослужащих на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой Народной Республики. Они служили в 72-й механизированной бригаде ВСУ.

Всего, по состоянию на 7 августа, вооруженные силы Украины потеряли 263 самолета, 145 вертолетов, 1 701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, а также около 15 тысяч единиц наземной военной техники, полевых орудий и минометов.

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Артем Гафаров