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Украина досрочно отправляет мобилизованных граждан в зону боевых действий

13:55, 07.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Украина досрочно отправляет мобилизованных граждан в зону боевых действий
Фото: Минобороны России

Власти Украины досрочно отправляют мобилизованных граждан в зону боевых действий, говорится в брифинге Министерства обороны России. Делается это с целью восстановления личного состава понесших потери формирований.

— Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Вместе с этим, по данным на 7 августа, вооруженные силы Украины потеряли 263 самолета, 145 вертолетов, 1 701 беспилотный летательный аппарат и большое количество другой техники. Сегодня Минобороны показывало кадры с захваченным на Украине иностранным вооружением.

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Артем Гафаров
Происшествия

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