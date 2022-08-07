Украина досрочно отправляет мобилизованных граждан в зону боевых действий
Власти Украины досрочно отправляют мобилизованных граждан в зону боевых действий, говорится в брифинге Министерства обороны России. Делается это с целью восстановления личного состава понесших потери формирований.
— Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Вместе с этим, по данным на 7 августа, вооруженные силы Украины потеряли 263 самолета, 145 вертолетов, 1 701 беспилотный летательный аппарат и большое количество другой техники. Сегодня Минобороны показывало кадры с захваченным на Украине иностранным вооружением.
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