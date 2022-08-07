В Татарстане поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4%

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2022-го в хозяйствах всех категорий Татарстана — сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец июня его насчитывалось 932,1 тыс. голов.

По данным Татарстанстата, значительнее всего в республике сократилось поголовье овец и коз. Их на конец июня насчитывалось 349,5 тысячи.

Поголовье коров в Татарстане сократилось на 1,9%, до 321,4 тысячи на конец июня. Птиц стало меньше на 2% (почти 19,31 миллиона голов). Число свиней в республике сократилось на 0,9%, до 512 тысяч.



Фото: Максим Платонов

По данным Татарстанстата, на конец весны в регионе насчитывалось 933,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказывал, что в республике за последние 3 года зафиксирован рост поголовья по всем видам скота и птицы.



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Татьяна Демина