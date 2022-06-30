В Татарстане сократилось поголовье скота и птицы

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году в Татарстане зафиксировано снижение поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Сократилось количество свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, а также птиц всех видов.

На конец мая 2022 года в Татарстане насчитывается 933,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 4,4% меньше, чем по состоянию на конец весны прошлого года, когда в республике их числилось 976,8 тысячи.

На 3,4% в Татарстане сократилось поголовье птицы всех видов. На конец мая 2022 года в республике их насчитывалось 19 миллионов 26 тысяч, а на конец весны прошлого года их число достигало почти почти 19,7 миллиона.

Поголовье овец и коз в Татарстане сократилось на 3,1%. Если на конец мая прошлого года в республике этих животных насчитывалось 360,6 тысячи, то к концу весны 2022-го их число составило 349,5 тысячи.

Фото: Максим Платонов

Свиней на конец мая этого года в Татарстане зарегистрировано 511,6 тысячи. Их число снизилось на 8 тысяч голов. По данным Татарстанстата, в конце мая 2021-го в регионе насчитывалось 519,6 тысячи свиней.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказывал, что в республике за последние 3 года зафиксирован рост поголовья по всем видам скота и птицы. Прирост обеспечен благодаря вовлечению в фермерское дело молодых людей.



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Татьяна Демина