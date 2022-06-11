За последние три года в Татарстане зафиксирован рост поголовья по всем видам скота

За последние три года в Татарстане зафиксирован рост поголовья по всем видам скота и птицы, сообщил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Он отметил, что поголовье увеличили Новошешминский, Тюлячинский, Агрызский, Кукморский, Сабинский, Мамадышский, Высокогорский районы. Вместе с этим оно сократилось в Аксубаевском, Заинском, Лаишевском, Муслюмовском, Лениногорском и Ютазинском районах.

По его словам, прирост обеспечен благодаря вовлечению в фермерское дело молодых представителей. Кроме этого, их поддерживают состоявшиеся фермеры.

Так, за период с 2019 по 2021 годы на грантовую поддержку малых форм хозяйствования было выделено 3,1 млрд рублей. В грантовых программах за последние три года наиболее активны Сабинский, Кукморский, Тукаевский районы, где по 2325 фермеров и кооперативов получили поддержку.

Фото: tatarstan.ru

За 11 месяцев 2021 года продажа сельхозпродукции принесла татарстанским аграриям более 113 млрд рублей (на 3% больше, чем в 2020 году). Из них 78 млрд (70%) — продукция животноводства. Рост выручки от продажи продуктов животноводства составил 16% к прошлому году. В том числе:

молока продали на 30 млрд рублей (109% к прошлому году);

скота и птицы на 42 млрд рублей (120%);

яиц на 5,4 млрд рублей (136%).

Серьезно повысили объемы производства Тетюшский, Сабинский и Мамадышский районы, снизились объемы в Сармановском, Рыбно-Слободском, Ютазинском.



Максим Кокунин