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В Зеленодольске возбудили уголовное дело после гибели пятилетнего ребенка в ДТП

10:59, 06.08.2022
В Зеленодольске возбудили уголовное дело после гибели пятилетнего ребенка в ДТП
Фото: ГИБДД Татарстана

В Зеленодольске возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (по ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура города.

Фото: ГИБДД Татарстана

Сегодня в Зеленодольске прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок. Инцидент произошел вчера. Водитель автомобиля LADA Largus наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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