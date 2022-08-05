В Зеленодольске автомобиль насмерть сбил пятилетнего ребенка на самокате

В Зеленодольске под колесами автомобиля погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Инцидент произошел сегодня вечером. Водитель автомобиля LADA Largus наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение.

В июле на 66-м километре дороги Казань — Ульяновск, в Апастовском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли 8-летний и 65-летний пассажиры.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина