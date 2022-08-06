В Зеленодольске прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок
В Зеленодольске прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.
Инцидент произошел вчера. Водитель автомобиля LADA Largus наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате. От полученных травм он скончался на месте.
Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по данному факту, поставили на контроль в городской прокуратуре.
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