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Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителей Тарловки о незаконном присвоении берега

18:35, 05.08.2022
Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителей Тарловки о незаконном присвоении берега
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Активисты из татарстанского поселка Тарловка обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину. По их мнению, представители местной власти способствовали незаконному присвоению части береговой полосы поселка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить об обстоятельствах произошедшего и провести процессуальную проверку по данному факту, передает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году жители микрорайона Подсолнухи в Тукаевском районе обращались к Бастрыкину с жалобой на бездействие властей. Они просили обеспечить транспортную доступность района.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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