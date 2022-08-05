Прокуратура организовала проверку после пожара на складе в казанском поселке Киндери

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку после пожара на производственном складе на улице Асылъяр, 52 в поселке Киндери, в результате которого пострадал один рабочий, сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



— В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, — сообщили в ведомстве.

Фото: очевидцы

Сообщение о возгорании на складе производства незамерзающей жидкости на улице Асылъяр, 52 поступило в 9.50. Пожарные локализировали горение на площади 900 кв. м в 11.15. Пострадавшего работника 1989 года рождения с ожогами направили в РКБ.

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Маргарита Головатенко