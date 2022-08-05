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На пожаре на складе в казанском поселке Киндери пострадал работник

11:36, 05.08.2022
На пожаре на складе в казанском поселке Киндери пострадал работник
Фото: очевидцы

На пожаре, случившемся на производственном складе в поселке Киндери в Советском районе Казани, пострадал работник 1989 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании на складе производства незамерзающей жидкости на улице Асылъяр, 52 поступило в 9.50. Пожарные локализировали горение на площади 900 кв. м в 11.15.

Угроза распространения огня и прочих опасных факторов пожара снята. Пострадавшего работника с ожогами направили в РКБ.

Фото: очевидцы

С начала 2022 года в Татарстане произошло 2 966 пожаров. В них погибли 80 человек, в том числе трое детей. На пожарах с начала текущего года пострадали 115 татарстанцев. Удалось спасти 218 человек.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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