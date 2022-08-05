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В казанском поселке Киндери горят склады возле М-7

10:39, 05.08.2022 1
В казанском поселке Киндери горят склады возле М-7
Фото: очевидцы

В поселке Киндери в Советском районе Казани горят склады, сообщили очевидцы «Реальному времени».

По их словам, пожар — в частном секторе поселка возле трассы М-7 в районе моста.

Очевидцы сообщили, что склад, на котором произошло возгорание, — производственный, а столб черного дыма — результат горения автомобильных покрышек.

В ГУ МЧС России по Татарстану назвали адрес происшествия — улица Асылъяр, 52. Сообщение о возгорании поступило в 9.50. Подразделения Казанского гарнизона работают по номеру вызова 1БИС.

В Главном управлении МЧС по РТ сообщили, что горит здание производственного склада. Площадь пожара устанавливается.

С начала 2022 года в Татарстане произошло 2 966 пожаров. В них погибли 80 человек, в том числе трое детей. На пожарах с начала текущего года пострадали 115 татарстанцев. Удалось спасти 218 человек.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:06
    Очень жарко же. Надо аккуратней быть
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