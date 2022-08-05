В казанском поселке Киндери горят склады возле М-7
В поселке Киндери в Советском районе Казани горят склады, сообщили очевидцы «Реальному времени».
По их словам, пожар — в частном секторе поселка возле трассы М-7 в районе моста.
Очевидцы сообщили, что склад, на котором произошло возгорание, — производственный, а столб черного дыма — результат горения автомобильных покрышек.
В ГУ МЧС России по Татарстану назвали адрес происшествия — улица Асылъяр, 52. Сообщение о возгорании поступило в 9.50. Подразделения Казанского гарнизона работают по номеру вызова 1БИС.
В Главном управлении МЧС по РТ сообщили, что горит здание производственного склада. Площадь пожара устанавливается.
С начала 2022 года в Татарстане произошло 2 966 пожаров. В них погибли 80 человек, в том числе трое детей. На пожарах с начала текущего года пострадали 115 татарстанцев. Удалось спасти 218 человек.
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