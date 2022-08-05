Для россиян вновь восстановили доступ к экзаменам TOEFL

Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Об этом пишут «РИА Новости»,

Зарегистрироваться можно и на территории России, и пройти тест очно на территории США.

Фото: pxhere.com

На этой неделе ETS запретила гражданам России регистрацию на экзамен и сослалась на требования Минфина США. TOEFL — экзамен на уровень владения английским, который сдают для учебы или работы в англоязычных странах. Его чаще всего выбирают те, кто планирует переезжать в США или Канаду.

В марте закрылись центры тестирования компании в России. В ETS отмечали, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.

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Татьяна Леухина