Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому TOEFL — он нужен для поступления в вузы и на работу

Компания ETS, которая проводит тестирование по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен. Организация ссылается на требования Минфина США.

TOEFL — экзамен на уровень владения английским, который сдают для учебы или работы в англоязычных странах. Его чаще всего выбирают те, кто планирует переезжать в США или Канаду.

Фото: flickr.com

ETS приостановила проведение экзаменов также в Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине, пишет «Российская газета».



С 1 августа будет приостановлено действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов. Ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. А директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.



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Татьяна Леухина