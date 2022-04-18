На нулевом этапе трассы М-12 в Московской области начали укладывать асфальт

Фото: "Автодор"

В Московской области на участке нулевого этапа трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань от ЦКАД до обхода Орехово-Зуева начали укладку асфальта. Об этом сообщили в «Автодоре».

Рабочие завершили надвижку металлоконструкций пролетного строения на мосту через Клязьму. Запустить участок протяженностью более 20 км планируется уже в этом году.

Фото: «Автодор»

В целом на всем на нулевом этапе, протяженность которого составляет 65 километров, ведут работы на 26 искусственных сооружениях из 31 (мосты, путепроводы, пешеходные переходы). Задействовано свыше 380 единиц техники и более 1 200 рабочих, механизаторов и высококвалифицированных специалистов.



Председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко ранее сообщал, что инженеры уже проектируют участок Казань — Екатеринбург, ведутся работы по освобождению территорий. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заверял, что сроки строительства М-12 не сорвутся из-за санкций.



Татьяна Леухина