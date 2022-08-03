Нулевой участок трассы М-12 Москва — Казань откроют в сентябре

Нулевой участок трассы М-12, которая в 2023 году свяжет Москву и Казань, откроют для автомобилистов в сентябре, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.



Стоимость проезда по нулевому участку от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит чуть более 92 рублей. Длина участка составит 23 километра, за километр с автомобилистов возьмут чуть более 4 рублей, заявил Петушенко.

На участке будут работать система безбарьерной оплаты проезда Free-flow, то есть шлагбаума не будет. Точную дату открытия предстоит уточнить, сообщает «РИА Новости».

Фото: «Автодор»

В Московской области на участке нулевого этапа трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань от ЦКАД до обхода Орехово-Зуева начали укладку асфальта в апреле этого года.



Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что строительство автомагистрали М-12 Москва — Казань с продолжением до Екатеринбурга может стать самым быстрым за всю историю России. Он отметил, что в настоящий момент строительство половины участков — четырех из восьми — идет с опережением, два строятся по графику, еще два — с небольшим отставанием. В этом году планируется запустить 95 км из 830.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко