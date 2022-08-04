Банк ЗЕНИТ запустил продажу инвестиционных монет

Банк ЗЕНИТ открыл продажу инвестиционных монет «Георгий Победоносец». Монеты выполнены из золота 999-й пробы и обладают матовым блеском за счет чеканки по технологии анциркулейтед. Клиенты могут приобрести их в офисах банка в Казани, Липецке, Москве и Санкт-Петербурге.

«В долгосрочной перспективе стоимость драгоценных металлов вырастет, поэтому золото является одним из самых привлекательных инструментов сбережения денежных средств. При этом, в отличие от слитков, монеты легко купить, их удобнее хранить и выгоднее реализовывать», — отметила заместитель председателя правления банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Клиенты банка ЗЕНИТ могут приобрести монеты номиналом 50 рублей и весом 7,78 г. В дальнейшем банк будет расширять ассортимент, планируются к реализации монеты номиналом 25 и 100 рублей. Каждая упакована в пластиковый футляр, который надежно защищает ее от повреждений. Цена инвестиционной монеты зависит от рыночной стоимости золота на дату приобретения. При этом такая покупка не облагается НДС. Для оформления приобретения нужно предоставить паспорт.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»