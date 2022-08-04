В Татарстане предложили ввести отдельный тариф на «мешочный сбор» ТКО — видео

Госкомитет Татарстана по тарифам предложил рассмотреть введение отдельного тарифа на «мешочный сбор» ТКО. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам председателя комитета Александра Груничева, это будет стимулировать к строительству контейнерных площадок. Также такой тариф будет более понятен для жителей сельских районов.

Груничев предложил исполнительным комитетам районов и регоператору выразить свое мнение по этому вопросу.

В Татарстане с 1 июля подорожали все виды коммунальных услуг до 6,2%, в том числе и на вывоз мусора.



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Татьяна Леухина