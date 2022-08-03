В России появится аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа. Точное местоположение неизвестно.

В ассортименте магазинов будут алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки. Таким образом работали магазины «Березка» в советское время.

В конце июля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что объем ввоза в Россию товаров по запущенному в начале мая механизму параллельного импорта оценивается почти в $4 млрд.



Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров неделей ранее отмечал, что российские власти готовятся частично отменить параллельный импорт, легализованный после начала спецоперации и последовавших за ней санкций Запада.



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Татьяна Леухина