Объем ввоза товаров в Россию по параллельному импорту оценили почти в $4 млрд

Фото: Максим Платонов (архив)

Объем ввоза в Россию товаров по запущенному в начале мая механизму параллельного импорта оценивается почти в $4 млрд, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.



— Работает параллельный импорт: ввезено 307 тысяч тонн товаров почти на $4 млрд, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров неделей ранее сообщал, что российские власти готовятся частично отменить параллельный импорт, легализованный после начала спецоперации и последовавших за ней санкций Запада.

— Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции, — заявил чиновник.

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Маргарита Головатенко