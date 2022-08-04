Казань в третий раз примет всероссийский конкурс «Лидер XXI века»

В Казани пройдет финал Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в рамках полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Мероприятие состоится в сентябре. В нем примут участие более 500 лидеров детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 14 до 17 лет, обучающиеся в 8—10 классах.

Дважды всероссийский конкурс уже проходил в столице Татарстана в 2008 и 2017 годах. Благодаря поддержке правительства Татарстана федеральный этап конкурса собрал в Казани в 2008 году более 100 представителей из 52 регионов России, в 2017 году — более 300 из 65 регионов страны.

В среду стало известно, что в столице Татарстана после двухлетнего перерыва проведут форум «Добрая Казань». Мэр Казани Ильсур Метшин поручил рассмотреть возможность проведения форума до конца этого года — в октябре или ноябре.



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Татьяна Леухина